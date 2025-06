Marvel's Wolverine sarà sicuramente un progetto interessante ma, per ora, è meglio fare finta che non esista.

Dopo quattro anni dal suo annuncio, il videogico di Insomniac Games che arriverà in esclusiva su piattaforme PlayStation è ancora nell'oscurità più totale.

Nonostante la lunga attesa e le scarse informazioni ufficiali, interrotte solo da qualche leak e dalle rassicurazioni di Insomniac di non essere ancora pronti a condividere novità, una recente presentazione agli investitori di PlayStation ha gettato un po' di luce sul futuro del titolo (tramite The Gamer).

Durante la presentazione, una slide che illustrava il programma di uscite annuali della piattaforma negli ultimi cinque anni e per il futuro ha mostrato una sezione "Prossimamente".

In questa sezione, accanto a Intergalactic: The Heretic Prophet, figurava proprio Wolverine di Insomniac. Sebbene la slide non indichi una data precisa, questa collocazione conferma che il gioco non verrà rilasciato nel 2025. Di conseguenza, la sua uscita è prevista al più presto per il 2026.

Per il 2025, i titoli considerati "di punta" elencati per PlayStation sono Death Stranding 2 e Ghost of Yotei, indicando che la console ha quasi terminato di annunciare le sue grandi uscite per l'anno in corso.

Nonostante l'assenza di una data esatta, è un sollievo per i fan sapere che PlayStation ha effettivamente riconosciuto che Marvel's Wolverine è ancora in sviluppo. Almeno una nuova conferma, visto che già era stato confermato che il progetto è ancora attivo, mentre all'inizio di quest'anno c'era ancora un totale silenzio al riguardo.

Se il 2026 dovesse passare senza ulteriori notizie da Insomniac, allora potremmo iniziare a preoccuparci seriamente.

