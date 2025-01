Insomniac ha novità poco incoraggianti per Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine è un progetto molto atteso, nonostante non si sappia praticamente nulla al riguardo, e potrebbe passare ancora un po' prima di sapere altro perché Insomniac Games non sembra essere pronta a lanciare presto l'atteso titolo.

In una intervista rilasciata in esclusiva a Variety, uno dei nuovi leader di Insomniac Games ha toccato vari punti tra cui proprio il destino di Marvel's Wolverine, che arriva a rinforzare la lineup della software house dopo il grande successo di Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon).

Dopo il leak del 2023, che ci aveva mostrato Marvel's Wolverine in maniera truffaldina e in uno stato decisamente poco avanzato, non abbiamo saputo più niente del gioco. Passerà ancora un po', a quanto pare.

Chad Dezern, uno dei nuovi leader di Insomniac, ha evitato di confermare una possibile uscita nel 2025, mantenendo il riserbo:

«Abbiamo annunciato Wolverine e ci piacerebbe parlarne di più, ma oggi dobbiamo essere come Logan: rimanere stoici fino al momento giusto per sfoderare gli artigli. Per quanto siamo entusiasti, dobbiamo trattenerci. Questo è tutto ciò che possiamo dire sui nostri progetti futuri al momento.»

L'annuncio di Marvel's Wolverine è datato 2021, lo vogliamo ricordare, e da allora non c'è stato niente di nuovo ad esclusione del brevissimo video teaser.

Nel frattempo c'è stato anche un cambio importante di leadership, con il direttore creativo del progetto che ha lasciato Insomniac con i lavori in corso. Saranno andati avanti con velocità, nel frattempo?

Insomniac sta anche vivendo un periodo di transizione importante, perché lo storico CEO ha lasciato l'azienda dopo tanti anni creando una nuova dirigenza a tre membri. Questo potrebbe essere il momento di un grande rilancio, oppure di altri problemi, chissà.

