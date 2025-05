Intergalactic avrà il gameplay più profondo mai realizzato da Naughty Dog

Durante un’intervista con Last Stand Media, Neil Druckmann, direttore creativo e volto simbolo di Naughty Dog, ha parlato del nuovo progetto dello studio, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Si tratta di una nuova IP in esclusiva per PS5, ancora priva di data d’uscita, che secondo Druckmann offrirà il gameplay più profondo che Naughty Dog abbia mai creato.

Sebbene i dettagli sul gameplay restino vaghi, l’entusiasmo del team è palpabile. «Sono molto, molto eccitato per Intergalactic. È il progetto più ambizioso che abbiamo mai affrontato sotto il profilo del gameplay. Non vedo l’ora di mostrarlo al mondo», ha dichiarato Druckmann.

Il trailer di debutto ha mostrato Jordan A. Mun, la protagonista interpretata da Tati Gabrielle, all’interno di un’astronave prima di scendere su un pianeta sconosciuto, armata di una spada rossa, per affrontare un gigantesco robot.

Il video si interrompe proprio all’inizio del combattimento, lasciando molto spazio all’immaginazione su come sarà effettivamente il gioco. Insomma, qualcosa di ben diverso rispetto a cose come The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

È interessante vedere Naughty Dog spingersi oltre il suo solito terreno post-apocalittico per esplorare un’ambientazione sci-fi con una protagonista così fuori dagli schemi.

L’ambizione è evidente, ma l’assenza di dettagli concreti sul gameplay – per ora solo definito “profondo” – lascia spazio a molte domande.

Purtroppo, l'annuncio non è stato privo di polemiche. Alcuni commenti online hanno preso di mira l’attrice protagonista con attacchi misogini e razzisti, criticandola per essere una donna, per il colore della sua pelle e per il suo look con la testa rasata.

Druckmann ha risposto con fermezza, sottolineando che queste reazioni non influenzeranno la visione creativa del team. Anche Tati Gabrielle ha commentato la situazione, dichiarando di aver ricevuto molto affetto, ma anche odio.

Oltre a Intergalactic, Naughty Dog è attualmente impegnata su almeno un altro progetto single-player misterioso, con il coinvolgimento dello stesso Druckmann.

Molti fan ipotizzano che possa trattarsi di The Last of Us Parte III, anche se al momento non c’è alcuna conferma ufficiale.