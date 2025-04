Wolverine PS5: lo sviluppo continua, ma Insomniac tace

Il silenzio di Insomniac Games su Marvel's Wolverine sta alimentando preoccupazioni tra i fan che attendono notizie concrete sul titolo annunciato ormai quasi cinque anni fa.

Nonostante le rassicurazioni dello studio di Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon) sul fatto che lo sviluppo proceda regolarmente, l'assenza di aggiornamenti ufficiali e una comunicazione limitata stanno sollevando interrogativi sulla possibile data di uscita, inizialmente prevista per il 2025.

La situazione è stata complicata ulteriormente da una delle fughe di notizie più significative nella storia dell'industria, che ha colpito lo studio nel 2023, rivelando prematuramente elementi di gameplay del titolo dedicato all'iconico personaggio Marvel.

La comunicazione tra Insomniac Games e la sua comunità ha recentemente raggiunto un punto critico. In risposta a un tweet sarcastico che criticava la mancanza di aggiornamenti su Wolverine, l'account ufficiale dello studio ha risposto con una dichiarazione che lascia poco spazio a interpretazioni:

«Condivideremo notizie sul gioco quando noi saremo pronti a condividerle. Questa sarà sempre la nostra risposta».

Il messaggio prosegue sottolineando come la condivisione di informazioni richieda «tempo, risorse e approvazioni», elementi che non possono essere accelerati semplicemente per soddisfare le richieste dei fan.

Una posizione comprensibile dal punto di vista dello sviluppo, ma che inevitabilmente alimenta l'impazienza di chi attende novità concrete dopo anni dall'annuncio.

La posizione ufficiale dello studio rimane quindi ferma: le informazioni verranno condivise solo quando il team si sentirà pronto a farlo, indipendentemente dalle richieste della comunità.

Un atteggiamento che suggerisce come il progetto possa richiedere più tempo del previsto, alimentando speculazioni su un possibile slittamento della finestra di lancio originariamente prevista.

Nel frattempo tempo fa c'è stato anche un cambio importante di leadership, con il direttore creativo del progetto che ha lasciato Insomniac con i lavori in corso.

Insomniac ha quindi vissuto un periodo di transizione, perché lo storico CEO ha lasciato l'azienda dopo tanti anni creando così di fatto una nuova dirigenza a tre membri.