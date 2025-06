Con l’uscita di Death Stranding 2: On the Beach fissata per il 26 giugno, Hideo Kojima si sta concentrando sul montaggio dell’ultimo trailer ufficiale del gioco.

Lo ha rivelato lui stesso in una recente puntata del suo vlog Koji10, spiegando che il lavoro è talmente intenso da averlo portato a selezionare clip perfino durante i voli aerei, direttamente dal suo iPad.

Secondo quanto tradotto da Genki su X, Kojima ha promesso che il trailer finale sarà diverso dai precedenti: sarà più breve e non svelerà dettagli narrativi chiave, ma conterrà un momento a metà che dovrebbe sorprendere il pubblico.

«Vi farà dire: ‘Cosa?!’», ha affermato il celebre game designer, senza però anticipare nulla su cosa potremmo vedere.

Il trailer conterrà anche nuove informazioni su Death Stranding 2, che potrebbero gettare ulteriore luce sul misterioso seguito dell’action-adventure pubblicato da Sony.

Il primo capitolo, ricordiamo, ha diviso il pubblico ma ha conquistato una forte nicchia di appassionati, diventando un cult videoludico (e che trovate su Amazon).

Kojima è uno dei pochi autori in grado di trasformare anche il semplice annuncio di un trailer in un evento mediatico. Se davvero questo nuovo video saprà sorprendere come promesso, Death Stranding 2 potrebbe rivelarsi molto più ambizioso di quanto visto finora – non solo come gioco, ma come esperienza narrativa e sensoriale.

