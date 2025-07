In vista del lancio ufficiale, Electronic Arts si prepara a rilasciare la beta di EA Sports FC 26: un'opportunità esclusiva che permetterà a un gruppo selezionato di giocatori di sperimentare in anteprima le novità del prossimo capitolo della celebre serie, il tutto ovviamente gratis.

Sebbene si tratti di una versione preliminare che subirà ancora diverse modificazioni prima del lancio ufficiale, questa fase rappresenta un momento cruciale per ottenere le prime impressioni concrete sul gameplay e sulle innovazioni introdotte dagli sviluppatori.

Tuttavia, come ci ricorda Destructoid, l'accesso gratuito alla beta dipende da una selezione rigorosa che richiede non solo la registrazione, ma anche il rispetto di specifici criteri di idoneità: di conseguenza, nonostante siate interessati, non è detto che sarete in grado di ottenere un codice.

Per provare a partecipare, dovrete dirigervi alla pagina ufficiale di EA Playtesting ed effettuare il login con il vostro account Electronic Arts, così da confermare il vostro interesse al programma e scoprire le beta gratuite da provare in anteprima.

Se doveste trovare EA Sports FC 26 tra le prove gratuite disponibili, vuol dire che il vostro account potrà candidarsi alla beta: in caso contrario, dovrete rinunciare e attendere che regolarmente l'uscita del gioco completo (potete prenotarlo su Amazon, a proposito).

Non sappiamo nello specifico quali criteri interni abbia adottato il publisher, ma una certezza è che gli utenti interessati devono aver giocato attivamente e a lungo su EA Sports FC 25: del resto, la beta serve per testare fino in fondo le nuove meccaniche di gioco, motivo per il quale Electronic Arts cerca un parere dai giocatori più esperti.

È probabile che la beta rimanga limitata a specifiche regioni geografiche, sebbene non sia ancora chiaro se EA Sports deciderà di modificare questa politica per il nuovo capitolo. Per il momento non sono arrivate conferme in tal senso, quindi posso solo invitarvi a consultare regolarmente la pagina ufficiale.

Ad ogni modo, se doveste avere diritto all'accesso e se la candidatura verrà accettata, il codice verrà inviato automaticamente alla vostra casella e-mail: questi codici non possono essere trasferiti a utenti con account diversi, dato che sono vincolati agli stessi indirizzi.

Una formula decisamente interessante e che dovrebbe prevenire il bagarinaggio di quella che è un'iniziativa riservata a rendere gli utenti partecipi del processo di sviluppo: ovviamente, devo anche ricordarvi che tutti i progressi della fase beta non saranno trasferiti sulla versione finale.

In attesa di saperne di più su questa interessante fase beta, abbiamo riepilogato per voi tutte le novità di gameplay proposte su EA Sports FC 26.