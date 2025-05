Ghost of Yotei non farà nulla per offendere il Giappone

Quando si parla di culture lontane dalla propria è sempre difficile per degli artisti riuscire a non incappare in possibili offese, ma Ghost of Yotei continuerà ad essere una delle migliori rappresentazioni possibili del Giappone, almeno nelle intenzioni.

Già Ghost of Tsushima era stato in grado di proporre un videogioco straordinario sul Giappone, e Sucker Punch non intende abbassare le proprie mire con il sequel, anzi.

Come riporta IGN US, Nate Fox, director di entrambi i titoli della serie, ha recentemente sottolineato l'importanza delle visite in Giappone come fonte d'ispirazione insostituibile per il team di sviluppo.

«Tutti i membri di Sucker Punch che hanno partecipato a questi viaggi sono tornati in studio con una passione travolgente per infondere autenticità alla nostra rappresentazione di questi luoghi reali», ha spiegato il director.

Questo approccio ha permesso a Ghost of Tsushima di diventare una sorta di omaggio alla cultura giapponese, tanto che Fox e il direttore creativo Jason Connell sono stati nominati ambasciatori culturali dell'isola di Tsushima.

L'attenzione alla verosimiglianza non significa però perseguire una ricostruzione storica perfetta. Come spiega Daisuke "Dice" Ishidate, produttore della localizzazione giapponese del primo titolo, il successo di Ghost of Tsushima non derivi da «un'accuratezza storica oggettiva», ma dal suo «stile soggettivo simile a un dramma d'epoca».

Con Ghost of Yotei, Sucker Punch sembra intenzionata a seguire lo stesso approccio. Ambientato nel 1603 a Ezo (l'odierna Hokkaido), il nuovo capitolo ci metterà nei panni di Atsu, una guerriera in cerca di vendetta contro i banditi che hanno ucciso la sua famiglia.

Sony ha scelto Hokkaido per la sua "incredibile bellezza", ma questa ambientazione porta con sé nuove sfide culturali. Fox racconta come il team sia rimasto colpito dal contrasto tra paesaggi maestosi e la potenziale minaccia rappresentata dagli orsi che abitano il Parco Nazionale di Shiretoko.

Sarà interessante capire come il misterioso minigioco svelato dal team di sviluppo si integrerà in questa volontà di rappresentazione. L'attesa è alta per i fan, e finalmente abbiamo una data di uscita se non altro.