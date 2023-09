Unieuro: tantissimi prodotti tech in offerta solo online fino al 24 settembre

La catena di elettronica Unieuro ha recentemente lanciato la sua promozione "Solo online", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti davvero vantaggiosi sino alla mezzanotte di oggi. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG NanoCell 50NANO766QA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 442€, rispetto al prezzo sconsigliato di 749,90€.

Con una diagonale di 50 pollici e una risoluzione 4K, la smart TV LG NanoCell 50NANO766Q è in grado di offrire immagini nitide e colori brillanti, grazie alla tecnologia NanoCell, che assicura una gamma cromatica estremamente ampia e realistica. In questo periodo, Unieuro propone un'offerta imperdibile su questo modello, rendendolo ancora più allettante per chi desidera fare un upgrade del proprio impianto home entertainment senza svenarsi.

LG NanoCell 50NANO766Q è dotata anche di connettività smart che permette l'accesso a una vasta gamma di applicazioni e servizi online, trasformando il soggiorno in un vero e proprio centro multimediale. Questa TV è l'ideale per chi ama godersi film e serie TV in alta definizione, o per chi ama giocare, grazie anche alla sua dimensione che permette un'immersione totale nell'azione.

