Una star di Hollywood è pronta per un film di GTA o Red Dead Redemption

Con i tanti film, e serie TV, tratti dai videogiochi che stanno arrivando nel mondo dell'intrattenimento, è lecito pensare che anche Rockstar dovrebbe lanciare un progetto su GTA o Red Dead Redemption. Se non altro Jack Black se l'è chiesto.

L'attore che ha prestato la sua voce al film di Super Mario, che tornerà anche nel film di Minecraft e ancora prima nel progetto cinematografico legato a Borderlands, sembra non averne abbastanza e non vedrebbe l'ora di un film su GTA o Red Dead Redemption.

Come riporta VG247, l'attore ne ha parlato durante la campagna promozionale di Kung Fu Panda 4, in cui tornerà a vestire i corpulenti panni di Po.

Parlando di altri progetti videoludici e cinematografici, oltre al citato Borderlands, Jack Black ha espresso il suo favore per i due titoli di Rockstar.

«Non posso credere che non abbiano già iniziato a realizzare un film su qualcuno dei giochi Rockstar», ha detto l'attore, spiegando che sarebbe anche facile trasporli perché sono "già dei giochi".

Secondo Jack Black «alcuni videogiochi sono già a metà strada nel raccontare quel tipo di storie», mentre ci sono film «che sono come i videogiochi».

L'attore ha approfondito questo concetto con un esempio interessante, per quanto incompleto forse:

«Hai mai visto quel film di Black Mirror intitolato "Bandersnatch" in cui scegli la tua avventura alla fine delle scene? È come, "Ooh, prendi la pillola rossa o quella blu?". Penso che ci stiamo muovendo verso quella direzione in cui ci saranno più combinazioni di videogiochi e film, ed è emozionante. È come l'inizio di una nuova era.»