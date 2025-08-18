Microsoft ha annunciato il nuovo lotto di titoli che abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass a fine agosto 2025.

Si tratta di una lista che non farà piacere agli abbonati, poiché include due produzioni molto amate: Sea of Stars, acclamato RPG indipendente che per due anni ha arricchito la libreria del servizio, e Borderlands 3, lo sparatutto targato 2K che lascia spazio al futuro arrivo di Borderlands 4.



Ecco l’elenco completo dei giochi che saranno rimossi il 31 agosto 2025 da console, PC e cloud:

Ben 10: Power Trip

Borderlands 3

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Sea of Stars

This War of Mine: Final Cut

Come da tradizione, tutti questi titoli resteranno acquistabili con uno sconto minimo del 20% fino alla loro rimozione, un’occasione utile per chi desidera aggiungerli in maniera permanente alla propria libreria digitale.

Non è da escludere che ulteriori promozioni vengano applicate nelle prossime Xbox Sales che si terranno nelle settimane a venire, con ribassi ancora più interessanti.



La perdita di Sea of Stars pesa in modo particolare, essendo considerato uno dei migliori RPG indipendenti degli ultimi anni, capace di vincere numerosi premi e di conquistare critica e pubblico grazie al suo stile retrò e alla colonna sonora d’autore. L’uscita di Borderlands 3, invece, sembra quasi un segnale dell’imminente annuncio del prossimo capitolo della saga di Gearbox, già molto atteso dai fan.



Non mancano però buone notizie sul fronte delle aggiunte. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi giochi su Game Pass (potete abbonarvi al minor prezzo possibile qui), con Microsoft che ha già confermato Herdling e Gears of War: Reloaded. Un secondo roundup di titoli è atteso a breve, e potrebbe includere altre sorprese per il mese di agosto.



In sintesi, se da un lato gli utenti dovranno salutare alcune produzioni di peso, dall’altro il catalogo di Xbox Game Pass è destinato a rinnovarsi con nuovi arrivi che manterranno alta la varietà e l’appeal del servizio in abbonamento di casa Microsoft.