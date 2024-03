Zelda, il regista ha «un'idea fantastica» per il film

Alla fine dello scorso anno, Nintendo ha annunciato una grande novità per i fan di The Legend of Zelda.

Il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch, che trovate in offerta su Amazon, ha infatti dato luce verde alla produzione di un film dedicato alle avventure di Link.

Advertisement

La Grande N ha rivelato che il tanto vociferato adattamento cinematografico in live-action della saga si farà.

Dopo che il divertente The Super Mario Bros. Movie ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino l'anno scorso, Nintendo ha deciso di collaborare con Sony Pictures per portare Zelda in vita sul grande schermo.

Il regista di Kingdom of the Planet of the Apes, Wes Ball, si occuperà della regia del film e ha recentemente rivelato la "fantastica idea" che sta alla base del progetto (via ComicBook).

«Ho un'idea fantastica», ha detto Ball a Total Film. «Ci ho pensato per molto tempo, a quanto sarebbe bello un film di Zelda... Voglio esaudire i più grandi desideri delle persone. So che questo franchise è importante per la gente e voglio che sia un film serio. Un film vero che possa dare alla gente un modo per evadere».

«Voglio vivere in quel mondo», ha aggiunto. «È questa la cosa che voglio cercare di creare: deve sembrare qualcosa di reale. Qualcosa di serio e di bello, ma anche divertente e stravagante».

«Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un Miyazaki in live-action. La meraviglia e l'estrosità che lui porta nelle cose, mi piacerebbe vedere qualcosa di simile», ha detto Ball in un'intervista alla fine dell'anno scorso.

«Sarà fantastico. Tutta la mia vita mi ha portato a questo momento. Sono cresciuto con Zelda ed è la proprietà più importante, credo, che non è stata sfruttata. Quindi stiamo lavorando sodo per fare qualcosa. Non stiamo cercando di farlo solo perché possiamo. Vogliamo realizzare qualcosa di veramente speciale».

L'annuncio del film di Zelda è stato accolto bene dai fan, nonostante ora si stia già pensando al cast di attori che prenderanno parte al progetto.