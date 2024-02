Borderlands mostra finalmente il primo trailer del film!

Il film di Borderlands ha avuto una gestazione abbastanza turbolenta, tanto che in corso d'opera c'è stato anche un cambio di regista, con un nome molto importante se non altro, ed oggi arriva finalmente il primo trailer.

Il film vede protagonisti Cate Blanchett (Lilith) Kevin Hart (Roland), Ariana Greenblatt (Tiny Tina), Florian Munteanu (Krieg), Jamie-Lee Curtis (Patricia Tannis), Gina Gershon (Moxxi) e Jack Black (Claptrap), e arriverà nelle sale il 9 agosto.

Dopo le prime foto di ieri, che ci hanno dato se non altro un assaggio dei valori produttivi, dei costumi e degli elementi di scena, il film si svela in tutta la sua follia con il primo trailer:

Lilith, racconta la descrizione, è una famigerata cacciatrice di taglie dal passato misterioso che torna con riluttanza a casa sua, Pandora, il pianeta più caotico della galassia.

La sua missione è trovare la figlia scomparsa di Atlas, il S.O.B. più potente dell'universo. Lilith forma un'alleanza inaspettata con una squadra disadattata di disadattati: Roland, un mercenario esperto in missione; Tiny Tina, una feroce demolitrice preadolescente; Krieg, il protettore muscoloso di Tina; Tannis, lo scienziato stravagante che ha visto di tutto; e Claptrap un robot furbo.

Insieme, questi improbabili eroi devono combattere una specie aliena e pericolosi banditi per scoprire uno dei segreti più esplosivi di Pandora. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’uno per l’altro.

Il film non sembra quindi adattarsi alla trama specifica di uno dei videogiochi del franchise, ma ne raccoglie alcuni elementi per raccontare una nuova storia.

Vedremo se il film di Borderlands riuscirà a fare breccia al cinema come nel mercato videoludico. Per altro Gearbox ha intenzione di espandere ulteriormente questi prodotti, perché è in arrivo anche una serie animata su Borderlands.

Per non parlare di un eventuale Borderlands 4, la cui possibilità si è paventata e di cui si è tornati a parlare di recente.