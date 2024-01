Dopo Bowser, Jack Black sarà anche nel film di Minecraft

A Jack Black sta evidentemente piacendo prendere parte ai film tratti dai videogiochi perché, dopo quello di Super Mario e il prossimo di Borderlands, l'attore sembra che sarà scritturato anche nel prossimo progetto cinematografico legato a Minecraft.

Il videogioco dei record di Mojang, che dopo 15 anni continua a raggiungere altri risultati impensabili, sarà infatti l'ennesimo progetto videoludico a sbarcare sul grande schermo nel prossimo futuro.

E, tra gli altri, lo farà anche con il supporto di Jack Black che, secondo delle fonti di Deadline, è stato scritturato per il film.

Mentre la produzione del film di Minecraft sta per iniziare in Nuova Zelanda, pare che Jack Black si unirà al cast del film prodotto da Warner Bros, Vertigo e Legendary.

Mentre la trama del film e la lista degli autori è ancora in fase di definizione e in silenzio totale, sappiamo che nel cast del film di Minecraft ci saranno Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen, mentre Jason Momoa avrà il ruolo di protagonista, come già reso noto.

I produttori del progetto includono Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e la defunta Jill Messick. I produttori esecutivi sono Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza e Jonathan Spaihts.

Dopo il grande successo ottenuto, anche a livello musicale con "Peaches", con il film di Super Mario, Jack Black sta continuando ad essere sempre più presente nel filone sempre più aureo di film tratti da videogiochi. Atteniamo una conferma ufficiale in questo senso, ora.

L'attore è stato già ingaggiato per il film di Borderlands, di cui si sa veramente poco se non che c'è almeno una data di uscita, mentre tanti altri progetti stanno arrivando come già il discusso film di The Legend of Zelda.

Se volete recuperare la straordinaria performance di Jack Black come Bowser potete farlo con il film di Super Mario in Blu-Ray, che trovate su Amazon al miglior prezzo.