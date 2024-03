Watch Dogs diventa un film e c'è già una protagonista

I film al cinema cominciano ad essere davvero moltissimi, e tra questi ora si aggiunge Watch Dogs tratto dall'omonima serie di Ubisoft, che ha già iniziato le trattative per trovare una protagonista.

Non sarà una trasposizione di uno degli episodi della saga (i cui episodi trovate su Amazon), ma una storia completamente originale.

Lo riporta Deadline, raccontando in esclusiva i dettagli del film di Watch Dogs.

Sophie Wilde, protagonista nell'horror di successo "Talk to Me" di A24 (la casa di produzione che lavorerà al film di Death Stranding), è in trattative per recitare in Watch Dogs di New Regency.

Il film è diretto dall'acclamato regista di genere francese Mathieu Turi, da una sceneggiatura originale scritta da Christie LeBlanc, nota per aver scritto il thriller fantascientifico originale Netflix "Oxygen" basato sulla sceneggiatura Blacklist O2 del 2016, e rivista da Victoria Bata.

Yariv Milchan e Natalie Lehmann produrranno il film per New Regency Pictures, insieme a Margaret Boykin per Ubisoft Film & Television.

Wilde è nota per aver recitato nel successo commerciale e di critica australiano di A24 "Talk To Me", per il quale ha ottenuto una nomination ai BAFTA e un premio AACTA come migliore attrice protagonista. Tra le altre performance di Sophie Wilde ci sono "The Portable Door", la serie Netflix attualmente in corso "Boy Swallows Universe", basata sul romanzo bestseller di Trent Dalton, e il thriller A24 di prossima uscita "Babygirl".

In attesa di sapere qualcosa di più sul film di Watch Dogs, per cui dovremmo aspettare molti anni probabilmente, la speranza è che possa dare in ogni caso una nuova vita al franchise videoludico che è attualmente morto.

Questo ci ricorda che anche The Division era uno dei nomi con un progetto in lavorazione per il grande e/o piccolo schermo, ma non se n'è saputo più nulla.

Tuttavia i fan della saga possoon gioire in altri modi, perché dalle ultime informazioni abbiamo appreso che The Division 3 è ufficialmente in sviluppo.