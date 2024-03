Il nuovo film di Super Mario è ufficiale: ecco quando esce

Considerando l'enorme successo di Super Mario Bros. - Il Film, la cosa sembrava quasi scontata, ma ora è ufficiale: in occasione del Mar10 Day (il 10 marzo, in cui si celebra la festa di Super Mario), Nintendo ha confermato i lavori in corso su un nuovo film animato dedicato alla sua celebre icona baffuta, che sarà realizzato ancora una volta in collaborazione con Illumination.

La notizia è stata diramata tramite un video diffuso sui canali ufficiali di Nintendo, che vede coinvolto nientemeno che Shigeru Miyamoto, insieme al produttore Chris Meledandri.

Potete vedere il video sottotitolato in italiano direttamente qui di seguito, che fissa il lancio della pellicola per il 2026:

«Dato che oggi è il Mario Day» annuncia Miyamoto in apertura al video, «vorrei condividere qualcosa con voi. Insieme a Illumination, abbiamo iniziato a lavorare a un nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros.».

Miyamoto ha ringraziato per il grande successo della pellicola precedente, che ha continuato a essere molto vista anche dopo la release nell'home cinema, prima di aggiungere qualche piccolo dettaglio:

«Di questa nuova pellicola si sta occupando, insieme a Nintendo, lo stesso team di Illumination che ha lavorato a Super Mario Bros. - Il film».

A tal proposito, Meledandri ha aggiunto che «sono felicissimo di essere qui con Miyamoto-san per annunciare ufficialmente il nostro ritorno ai Super Maro Bros. I nostri registi, Aaron Horvath e Michael Jelenic, e i talentuosi artisti di Illumination Studios Paris, che hanno portato sul grande schermo il Regno dei Funghi in Super Mario Bros. - Il Film, stanno già preparando gli storyboard per le scene e la scenografia per le nuove ambientazioni».

I lavori passeranno presto alla fase di animazione vera e propria, anticipa il producer, promettendo una maniacale cura per i dettagli.

«Il film arriverà nelle sale il 3 aprile 2024 negli USA e in tanti altri mercati» ha precisato Meledandri, «e farà il suo debutto in aprile in alcuni territori selezionati». Immaginiamo quindi che, tra questi mercati, rientri anche quello dell'Italia.

Al momento, Miyamoto non ha voluto anticipare altri dettagli, limitandosi a far sapere che il piano è quello di «espandere ulteriormente il mondo di Mario, e vi attende una storia allegra e divertente».

Rimaniamo allora in attesa di ulteriori novità, consci che Mario, Luigi e compagni sono già impazienti di tornare sul grande schermo.