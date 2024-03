The Sims potrebbe diventare un film live-action, con la star di Barbie

L'ultimo franchise videoludico che intende provare a conquistare il grande schermo potrebbe essere uno dei più inaspettati, ma proprio per questo motivo anche uno di quelli che susciterà maggiore interesse.

Secondo un nuovo report di The Hollywood Reporter, sembra infatti che Electronic Arts si sia messa al lavoro su un film live-action di The Sims, il divertente simulatore di vita che ha segnato un'intera generazione.

Stando alle prime informazioni emerse sul progetto, sembra che il film sarà prodotto da Margot Robbie, la star del fenomeno Barbie (trovate il Blu-ray su Amazon) tramite la sua compagnia LuckyChap.

Non è tuttavia chiaro se Margot Robbie farà proprio parte del cast e non sono stati svelati i potenziali attori che interpreteranno i Sims, ma il report svela che la regista dovrebbe essere Kate Herron, nota soprattutto per aver diretto la stagione 1 della serie TV Marvel Loki.

La sceneggiatura dovrebbe essere curata dalla stessa Herron insieme a Briony Redman, ma viene evidenziato che anche la stessa Electronic Arts interverrà nel progetto a livello creativo e produttivo, presumibilmente per assicurarsi la buona qualità del live-action.

Data la natura stessa del franchise The Sims, è difficile riuscire a immaginare quale possa essere la trama vera e propria, motivo per il quale siamo curiosi di scoprire cosa succederà eventualmente in questo adattamento.

In ogni caso, dobbiamo sottolineare che al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Electronic Arts sulla veridicità di questo report, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questo misterioso progetto.

Ricordiamo nel frattempo che è attualmente in sviluppo anche The Sims 5, che proprio come il suo predecessore sarà disponibile totalmente gratis: un film live-action potrebbe dunque servire anche ad attirare maggiormente l'interesse di potenziali fan.