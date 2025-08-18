Avatar di Ospite Bash Mage #684 0
0
Leon è stato già contagiato l'uscita migliore per lui è in una mega trasformazione dove viene fatto fuori dai nuovi gregari futuri,per un possibile attacco interno "sempre in capitoli futuri"al nuovo presidente che ora è Ashley già contagiata pure lei.......che bei ricordi e tu ne sai qualcosa ,vero signor Wesker?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.