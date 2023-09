Un classico del Dreamcast arriva per la prima volta in Occidente dopo 24 anni

Rainbow Cotton, classe 2000, tornerà nel 2024 sulle console di attuale generazione direttamente dall'epoca del SEGA Dreamcast.

La storica console dell'azienda nipponica, i cui giochi potete ancora recuperare andando a caccia su Amazon, ha un parco titoli decisamente vasto che ogni tanto qualcuno cerca di rievocare.

Uno di questi è stato recentemente gratuito, per altro un classico anche da sala giochi che ha segnato ben più di una generazione.

La stessa SEGA aveva pensato ad un certo punto di cavalcare il trend delle mini console proprio con Dreamcast, ma il progetto poi non è stato più portato a termine.

E se non arrivano le mini console arrivano almeno i giochi dell'epoca, come Rainbow Cotton che avrà una seconda release nel 2024.

Pubblicato originariamente per SEGA Dreamcast nel 2000 e rimasto unicamente in Giappone, Rainbow Cotton è il quinto capitolo della serie Cotton. Come seguito di Panorama Cotton, Rainbow Cotton è il primo vero sparatutto in 3D di questo celebre franchise di cute 'em up.

Il titolo verrà pubblicato in digitale su Nintendo Switch, Playstation 4/5, Xbox One e PC Steam nella primavera del 2024, con alcune caratteristiche inedite per questa nuova versione:

Modalità Retro dedicata: replica l'esperienza originale il più fedelmente possibile

Controlli migliorati: funzionalità di snap-back e blocco rinnovate per un'esperienza più coinvolgente

Localizzazione completa, inclusi i filmati dell'anime

Miglioramenti grafici: effetti particellari, occlusione ambientale e altro ancora!

Ci sarà anche un'edizione fisica del titolo, creata in collaborazione con Strictly Limited Games, che verrà pubblicata in tiratura limitata con i preordini attivi dal 21 settembre sul sito ufficiale.

In vena di revival, di recente è stato annunciato anche Gargoyles Remastered, titolo degli anni '90 che verrà pubblicato nuovamente in una versione rivista e corretta.

Per quanto riguarda il futuro di SEGA, invece, sembra che l'azienda nipponica sia pronta alle grandi manovre con il ritorno di tantissimi franchise.