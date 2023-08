Dreamcast Mini era davvero nei piani di SEGA

A quanto pare, in un certo periodo SEGA ha davvero pensato a un ritono nel mercato delle mini console, con un vero e proprio Dreamcast Mini.

Dopo aver pubblicato anche Mega Drive Mini 2 (la trovate su Amazon), la casa nipponica avrebbe quindi potuto continuare a soddisfare i nostalgici.

Advertisement

Del resto, mesi fa SEGA avrebbe iniziato a promuovere dei sondaggi per chiedere alla community quale dovrebbe essere la prossima mini console da produrre.

Ora, come riportato anche su ResetEra, un nuovo indizio avrebbe suggerito che la casa di Sonic ha davvero pensato a produrre un Dreamcast Mini.

In un video pubblicato da Adam Koralik, è emerso a chiare lettere che SEGA ha fondamentalmente deciso di non realizzare la nuova mini console a causa di problemi di costo e di qualità.

Il discorso sul Dreamcast Mini inizia a 12:42 del video che trovate poco più in alto, nel player dedicato.

Diverso tempo fa anche Yosuke Okunari - uno degli storici produttori di hardware SEGA - aveva candidamente reso noto che la prossima retro console sarebbe dovuta essere proprio Dreamcast.

Alcuni anni fa le mini console sembravano essere ancora oggetti abbastanza richiesti e benvoluti, sebbene col tempo molto di questo interesse sembra essersi spento.

Molto difficile, per non dire impossibile, che SEGA decida quindi di produrre un Dreamcast Mini in tempo brevi. Ad ogni modo, sognare non costa nulla.

Per quanto riguarda i progetti futuri SEGA starebbe cercando di sviluppare il suo picchiaduro sulla falsariga di MultiVersus, ma a quanto pare i tempi sarebbero ancora molto lunghi.

Parlando invece ancora dell'indimenticata era del Dreamcast, invece, c'è una fetta di videogiocatori che vorrebbe un sequel di due giochi storici di quegli anni lì: stiamo parlando di Sonic Adventure 3, a quanto pare un progetto che SEGA ha definito pressoché impossibile da realizzare.