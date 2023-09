Gargoyles Remastered, il classico anni '90 torna con una data di uscita

Gargoyles Remastered è esattamente il gioco che immaginate se avete qualche anno alle spalle, perché è la rimasterizzazione del titolo per SEGA Mega Drive ispirato alla serie Disney degli anni '90.

In un revival generale del franchise, che è passato per una serie di gadget (li trovate su Amazon) e la pubblicazione della serie su Disney+, ora arriva anche una nuova versione del classico videogioco in versione rivista e corretta.

Advertisement

Questo sembra quindi un tassello del revival che SEGA vorrebbe dei suoi franchise, per cui ci sono piani di produzione per vari remake e reboot.

Poche ora fa, infatti, Disney ha annunciato Gargoyles Remastered con tanto di data di uscita, fissata per il 19 ottobre su Switch, PlayStation 4, PC e Xbox One.

Si tratta appunto del ritorno del titolo uscito nel 1995 su Genesis/Mega Drive, che avrà un trattamento più attento rispetto ad altre produzioni del genere, come potete vedere dal primo trailer:

Gargoyles Remastered riceverà un aggiornamento completo dello stile artistico e della colonna sonora, con la possibilità di tornare ovviamente all'estetica classica a 16-bit.

Il titolo sarà venduto al prezzo di €14,99 circa, con tanto di edizione fisica prodotta da Limited Run Games che potete già ordinare a questo indirizzo (con tanto di limited ovviamente).

Assistiamo quindi al ritorno di un videogioco che arriva dall'epoca in cui SEGA era convinta di aver sconfitto Sony, come hanno svelato una serie di documenti fondamentali di quel periodo emersi di recente.

Periodo che è stato recentemente rievocato anche da Disney Illusion Island, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dicendo che tutto sommato «non può essere considerato un nuovo capitolo dell'amata serie "Illusion" che i giocatori della vecchia guardia ricordano bene.»

Per quanto riguarda il futuro di SEGA, invece, sembra che l'azienda nipponica sia pronta alle grandi manovre con il ritorno di tantissimi franchise.