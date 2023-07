SEGA vi offre un gioco gratis a sorpresa, un classico per Dreamcast

Spesso vediamo publisher offrire giochi gratis con una certa regolarità, e stavolta ci sorprende SEGA che vi regala la versione Steam di un grande classico dell'era Dreamcast.

L'era che ha dato il via all'era 3D di Sonic, tornata di recente con Sonic Frontiers che trovate su Amazon, e che ha creato dei grandi classici.

Quei titoli su cui SEGA vorrebbe puntare molto nel prossimo futuro, con remake e reboot vari ed eventuali che sono stati presi in considerazione di recente.

L'epoca Dreamcast è ricordata con nostalgia da molti giocatori, tanto che ad un certo punto si era ipotizzato che potesse arrivare anche un Dreamcast Mini, e ora la potrete rievocare con una nuova offerta.

Perché, in una manovra a sorpresa per l'azienda nipponica, SEGA vi regala un gioco iconico dell'era Dreamcast.

Si tratta di SEGA Bass Fishing, che potrete scaricare nella sua versione Steam semplicemente iscrivendovi ad una newsletter: la trovate qui.

Prima che possiate ridacchiare per l'offerta, sappiate che SEGA Bass Fishing è davvero un gioco iconico per l'epoca.

Fu uno dei simulatori di pesca più interessanti mai visti sul mercato e, dopo l'esordio in sala giochi tra il 1997 e il 1998, nel 1999 arrivò anche su Dreamcast.

Un gioco di pesca arcade che utilizzava anche un pad ad hoc, il SEGA Fishing Controller che non è ovviamente obbligatorio per questa versione.

Il gioco si svolte in quattro diverse fasi in diversi momenti della giornata, e i giocatori dovranno catturare un certo peso di pesce entro un limite di tempo per passare alla fase successiva. La fase finale consente di catturare solo un pesce, ma sono tra i più grandi del gioco e i più difficili da catturare.

Quindi, se volete un gioco per passare l'estate immaginando di essere in riva a un lago a rilassarvi con la pesca, sapete cosa fare.

