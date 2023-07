Un Assassin's Creed ai tempi della Guerra Fredda sarebbe perfetto, per i fan

Assassin's Creed è probabilmente la proprietà intellettuale di punta di Ubisoft, tanto che i fan amano immaginare eventuali ambientazioni per i futuri capitoli del franchise.

Dopo Valhalla ci sarà infatti un ritorno al passato con Assassin's Creed Mirage.

Dopo che un fan ha lavorato al proprio concept per un capitolo di Assassin's Creed ambientato nell'era azteca, qualcuno ha immaginato un episodio ai tempi della Guerra Fredda.

Come riportato anche da GamingBible, i fan chiedono da anni un gioco di spionaggio negli anni di massima tensione geopolitica tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, il quale sarebbe un perfetto setting di un Assassin's Creed.

«Immaginate un Assassin's Creed a tema spionistico, ambientato a Berlino durante la Guerra Fredda», ha scritto Agoodsir042 su Reddit, aprendo la discussione sul thread.

«Il mese scorso sono stato in Germania e ho trascorso un po' di tempo a Berlino. E non ho fatto altro che pensare a quanto sarebbe bello un gioco ambientato nella Berlino della Guerra Fredda», ha aggiunto.

«Mentre inizio a discutere la mia idea di cosa potrebbe essere il gioco, provate a immaginare un gioco simile ai vecchi AC, con alcuni elementi di Splinter Cell e Watch Dogs Legion».

E ancora: «L'ambientazione è perfetta per la lotta tra Assassini e Templari. I Templari puntano tutto sul controllo, quindi ovviamente si schiererebbero dalla parte della Germania Est (URSS), mentre gli Assassini combatteranno il regime cercando di far passare le persone attraverso il Muro di Berlino per raggiungere la libertà dell'Ovest».

«Sembra fantastico», scrive l'utente YoBoBaLow. «Mi piacerebbe molto. Sono completamente ossessionato dalla Guerra Fredda», concorda YourSkatingHobbit.

«È la migliore idea che abbia mai sentito da molto tempo a questa parte. Non dovrebbe essere ambientato solo a Berlino», ha suggerito un utente di Reddit. «Si potrebbero anche inserire alcune altre città importanti per la Guerra Fredda, come Varsavia, Mosca, Kiev e Londra. Un'architettura davvero unica e interessante, ma allo stesso tempo lugubre e suggestiva».

