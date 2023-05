Assassin's Creed ambientato nell'era azteca è il sogno dei fan

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, sebbene i fan già discutono di un eventuale scenario ideale per un altro episodio.

Il gioco che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle origini, anche dal punto di vista ambientale.

Mirage abbandonerà le meccaniche open world, portandoci tra le strade di Baghdad.

Ora, dopo che da poco è stata mostrata una breve clip di Mirage, i fan sembrano avere le idee chiare su quale ambientazione (e periodo storico) dovrebbe avere un prossimo capitolo.

Sappiamo in ogni caso che la serie vedrà anche l'uscita di Codename Red, una nuova avventura ambientata nel Giappone feudale, così come Codename Hexe, che molti ipotizzano possa svolgersi durante la caccia alle streghe.

Come riportato anche da GamingBible, su Reddit un fan ha lavorato al proprio concept per un capitolo di Assassin's Creed ambientato nell'era azteca, e sembra davvero fantastico.

L'utente luisparive19 ha presentato agli altri appassionati la sua idea per Assassin's Creed: Sun's Shadow.

«Ambientato nell'impero azteco durante il 15imo secolo, in particolare nella città di Tenochtitlan (l'attuale Città del Messico), dove Tlaloc, l'attuale successore del re, sarebbe stato tradito dai consiglieri del re (templari) e reclutato dall'Ordine degli Assassini per rivendicare il suo trono e mantenere la pace».

Il fan ha anche condiviso alcuni splendidi concept art del protagonista, Tlaloc per l'appunto.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo non è previsto alcun capitolo della serie ambientato nell'epoca degli aztechi. Staremo a vedere se Ubisoft un giorno avrà la stessa idea di questo fan davvero ricco di inventiva.

Restando in tema Assassini, alcune settimane fa sempre il publisher ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto interessanti per i collezionisti.

Ma non solo: la nostra redazione, messasi in contatto con Ubsoft, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente in Mirage.

Infine, il direttore creativo di Mirage ha inoltre dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi capitoli».