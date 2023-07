Assassin's Creed Red, il capitolo in Giappone potrebbe essere molto vicino

Ubisoft ha ormai deciso di puntare fortemente sul brand Assassin's Creed per il futuro, con tantissimi capitoli e spin-off già in sviluppo: uno dei più suggestivi è sicuramente Codename Red, l'episodio ambientato in Giappone.

A differenza di Assassin's Creed Mirage (potete prenotarlo su Amazon), pensato per essere un omaggio ai capitoli classici, Codename Red dovrebbe essere un episodio molto più ambizioso, particolarmente ricco di contenuti e con una particolare fedeltà storica.

In base alle prime parole degli sviluppatori, si preannuncia dunque un altro capitolo che potrebbe arrivare a ben 200 ore di longevità, la cui uscita potrebbe essere anche più vicina del previsto.

Come riportato da VGC, pare infatti che Ubisoft si sia lasciata scappare una potenziale uscita al 2024: in un post pubblicato su LinkedIn, la business development e brand partnership executive della compagnia Arisa Lagunzad ha infatti detto che la compagnia era alla ricerca di un partner giapponese per lavorare sul «più grande blockbuster del 2024».

Evidentemente, pochi istanti dopo deve essersi resa conto dell'errore, dato che il post è stato modificato per rimuovere ogni menzione dell'anno d'uscita: tuttavia, VGC sottolinea che la traduzione giapponese del post continua a segnalare l'uscita di Assassin's Creed Codename Red per «il prossimo anno».

Insomma, uno dei capitoli più ambiziosi della saga di casa Ubisoft potrebbe essere già in arrivo entro la fine del 2024: ovviamente, in attesa di ulteriori conferme ufficiali, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

La suggestiva ambientazione giapponese ha già portato a diversi paragoni da parte degli utenti con un'amata esclusiva PlayStation: parliamo naturalmente di Ghost of Tsushima, con diversi fan che hanno iniziato a sottolineare le possibili somiglianze.

Curiosamente, c'è un altro videogioco in uscita che somiglierà sia ad Assassin's Creed che a Ghost of Tsushima: si tratta di Rise of Ronin, nuovo titolo di Team Ninja protagonista di un corposo leak.