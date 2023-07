11 Assassin's Creed sono giocabili gratis, su PS Plus

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo capitolo della saga Ubisoft, sebbene i fan in possesso di un abbonamento PlayStation Plus possono godere gratuitamente di vari episodi (ben 11 per l'esattezza) del franchise di Assassin's Creed.

Dopo Valhalla (trovate la Ragnarok Edition a prezzo interessante su Amazon) ci sarà infatti un ritorno al passato, specie per quanto riguarda le meccaniche di gioco.

Mirage abbandonerà infatti gli elementi open world, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad.

Ora, gli stessi fan che non hanno mai dimenticato il primo Assassin's Creed, saranno felici di sapere che undici capitoli della saga sono giocabili gratuitamente su PS Plus.

Come riportato anche da GamingBible, grazie alla "fusione" con Ubisoft+ nel 2022, PlayStation offre 11 giochi attualmente disponibili per il download senza costi aggiuntivi.

Questi includono capitoli tradizionali della serie, come Assassin's Creed: Unity, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey, e persino spin-off come Assassin's Creed Chronicles. L'elenco completo è disponibile poco sotto:

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed: Freedom Cry

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed: Odyssey

Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Rogue Remastered

Assassin's Creed: Syndicate

Assassin's Creed: Unity

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Insomma, si tratta di un buon modo per ingannare il tempo che ci separa dall'uscita di Mirage.

Di recente, uno YouTuber ha da poco affermato che il prossimo Assassin's Creed dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity, quindi a conti fatti non eccessivamente grande.

Ma non solo: Ubisoft ha annunciato una speciale maglia per Assassin's Creed Mirage che vi farà sentire i colpi subiti da Basim nel gioco.

Infine, il lancio di Assassin's Creed: Codename Red sarebbe previsto abbastanza presto, secondo un indizio lanciato dalla stessa Ubisoft, in attesa che sia lo stesso publisher a confermare la cosa.