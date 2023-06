Tomb Raider, la serie si ispirerà a due big assoluti

Tomb Raider riceverà la sua serie TV, prodotta da Amazon, uno show che a quanto pare prenderà spunto dal più grande archeologo di sempre, ossia Indiana Jones.

Dopo l'ultima trilogia videoludica, che trovate su Amazon, Lara Croft tornerà in TV, in attesa del suo ritorno anche nel mondo dei videogiochi.

L'annuncio è arrivato ormai diverse settimane fa, senza ulteriori dettagli per quanto riguarda la produzione e il cast.

Che tutto ciò servirà a spingere anche il nuovo videogioco della serie ci pare abbastanza ovvio.

Parlando a Deadline, Phoebe Waller-Bridge, interprete del nuovo Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ha spiegato che nel film dedicato a Indy ci saranno elementi che vedremo anche nella serie di Tomb Raider, oltre anche a dettagli presi di peso da James Bond 007.

«Ci sono così tante cose che potrei incorporare. Per capirci, il personaggio di Lara Croft è ispirato a Indiana Jones e James Bond. Quindi ci sarà molto di loro, penso possa essere il passo finale perfetto per la mia avventura personale in questo tipo di franchise.»

E ancora, la Waller-Bridge ha spiegato che: «Attraverso tutte le avventure che ho imparato da questi franchise, si tratta di mantenere qualcosa con i piedi per terra e allo stesso tempo permettergli di essere in un certo qual modo ancora più grande. Spero che tutto questo si traduca bene in Tomb Raider».

Una fonte a conoscenza del progetto lo ha descritto come uno dei più grandi impegni di Amazon dopo Il Signore degli Anelli (che promette faville anche nel mondo dei videogiochi). Mesi fa Crystal Dynamics ha ripreso il controllo dei diritti sui giochi della serie dopo che Embracer ha completato l'acquisizione delle risorse di Square Enix.

A dicembre 2022, Amazon aveva anche confermato che avrebbe creato una serie televisiva basata sul franchise di God of War di PlayStation, che secondo quanto riferito sarà fedele al materiale originale.

Del resto, per quanto riguarda Lara Croft sul grande schermo, Alicia Vikander ha già dichiarato che non riprenderà più il ruolo dell'archeologa al cinema.