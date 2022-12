God of War serie TV, due attori si candidano come Freya e Atreus

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità che God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, andando così ad aggiungersi alla pletora di progetti rivolti al piccolo schermo.

Il gioco di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è da poco disponibile anche su Amazon, diventerà quindi un progetto con attori in carne e ossa.

E se qualcuno, preso dall’hype, si è addirittura candidato come Kratos per lo show di God of War, è ora il turno di due nuove autocandidature di peso.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, qualcuno vorrebbe tanto vestire i panni di Freya e Atreus nello show Amazon, e sono due volti noti al pubblico di giocatori.

Ora che la serie TV di God of War di Amazon Prime è stata ufficialmente confermata, alcuni membri del cast del gioco vogliono partecipare al progetto.

Un gran numero di fan ha espresso il proprio sostegno a Christopher Judge per il ruolo di Kratos nella serie, sebbene ora l’attore di Atreus Sunny Suljic e l’attrice di Freya Danielle Bisutti hanno reso noto via social il loro interesse ad unirsi al cast.

Al momento non è stato rivelato quasi nulla della serie, tantomeno del suo cast, ma il direttore creativo di Santa Monica Studio, Cory Barlog, ha confermato il suo coinvolgimento insieme al team di PlayStation Productions.

Sebbene Judge non abbia risposto direttamente alle richieste dei fan per il ruolo di Kratos, ha anche indicato il suo sostegno al compositore Bear McCreary, che un altro appassionato ha suggerito di scegliere per il progetto.

Amazon Studios ha espresso la sua fiducia nella serie TV di God of War, affermando di credere che la serie “affascinerà il pubblico globale”.

Senza contare anche la serie di The Last of Us targata HBO, attesa al varco durante i primi mesi del prossimo anno e verso cui le aspettative sono davvero alle stelle.

Sempre per quanto riguarda i brand Sony, invece, ricordiamo che c’è anche la serie su Twisted Metal in produzione, la quale promette di essere davvero fuori di testa.