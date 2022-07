Tomb Raider è «morto», ma non nel mondo dei videogiochi

Il sequel di Tomb Raider, con Alicia Vikander nei panni dell’icona dei videogiochi Lara Croft, a quanto pare non si farà.

Alicia Vikander, l’attrice premio Oscar che ha interpretato Lara Croft nel reboot cinematografico del 2018 (che trovate su Amazon), non vestirà più i panni dell’archeologa più famosa del mondo.

Dopo l’annuncio del nuovo episodio della saga videoludica (che utilizzerà il performante motore grafico Unreal Engine 5), la saga non varcherà più i confini del videogioco, perlomeno in tempi brevi.

Come riportato da GamesRadar, i piani per un seguito del reboot del 2018 – che doveva essere diretto da Misha Green di Lovecraft Country dopo l’abbandono di Ben Wheatley – non sono stati approvati da MGM prima della scadenza di maggio.

In poche parole, ciò significa che lo studio ha perso i diritti cinematografici di Tomb Raider e che anche Alicia Vikander ha abbandonato la possibilità di vestire nuovamente Miss Croft.

Tuttavia, forse c’è una buona notizia: secondo quanto riferito, è previsto un “reboot completo“, con diversi studi cinematografici che si impegneranno in una frenetica guerra di offerte per mettere le mani sui diritti di sfruttamento del popolare franchise.

Ricordiamo che la saga di Tomb Raider è nata su PlayStation nel 1996 e ha dato vita a numerosi sequel e spin-off, prima di essere adattato per il grande schermo in un action del 2001 con Angelina Jolie nel ruolo di Lara Croft. Il sequel del 2003, The Cradle of Life, ha ricevuto un’accoglienza contrastante.

Una serie animata di Tomb Raider è in ogni caso sempre attesa sul catalogo Netflix, con Hayley Atwell, attualmente ancora in lavorazione.

Anche il futuro videoludico di Lara Croft è al momento un terreno inesplorato: Embracer Group ha recentemente acquistato l’IP, in un accordo da 300 milioni di dollari che vede anche l’ingresso nella società degli sviluppatori Crystal Dynamics ed Eidos-Montreal.

Per concludere, recuperate anche i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Lara Croft che trovate nella nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.