Il Signore degli Anelli sarà «uno dei più grandi franchise di gioco al mondo», Gollum a parte

Quello de Il Signore degli Anelli è certamente un brand molto forte e non sorprende che presto avremo altri giochi dedicati alla IP in questione.

Di recente Daedalic Entertainment si è dedicato a un gioco su Gollum (che trovate su Amazon), davvero poco meritevole di attenzioni.

Nella nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum non ci siamo infatti andati per niente leggeri, purtroppo.

Ora, come riportato anche da IGN US, Embracer Group ha espresso il desiderio di fare diventare il franchise de Il Signore degli Anelli uno dei più grandi di sempre nel mondo dei videogiochi.

Embracer ha dichiarato di dover «sfruttare il Signore degli Anelli in modo molto significativo» trasformandolo in «uno dei più grandi franchise di gioco al mondo».

I commenti arrivano a ridosso della ristrutturazione dell'azienda, la quale ha annunciato l'intenzione di cancellare alcun progetti in fase di sviluppo, chiudere gli studi e licenziare un numero imprecisato di dipendenti.

In una lettera aperta ai 17mila impiegati della società, l'amministratore delegato Lars Wingefors ha dichiarato che Embracer ridurrà le spese su tutta la linea, riducendo la pubblicazione da parte di terzi e concentrandosi maggiormente sulla proprietà intellettuale interna, aumentando il finanziamento esterno dei giochi a grande budget.

Concentrarsi sui videogiochi de Il Signore degli Anelli a scapito di altri progetti è ora una priorità, ha dichiarato il direttore operativo ad interim Matthew Karch durante il webcast.

«Possediamo Il Signore degli Anelli e sappiamo che dobbiamo sfruttarlo in modo molto significativo, trasformandolo in uno dei più grandi franchise di gioco al mondo. È ovviamente una cosa che faremo.»

In molti temevano che la ristrutturazione interna di Embracer mettesse a repentaglio anche il nuovo Tomb Raider, ma così non è stato.

Ricordiamo anche che Gollum è risultato essere il peggior gioco del 2023 secondo Metacritic, togliendo quindi il titolo all'altrettanto sfortunato Redfall di Arkane.

Del resto, sempre Gollum ha avuto anche i suoi problemi prima del lancio, e delle controversie che hanno fatto subito discutere la community.