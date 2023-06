Tomb Raider, il nuovo capitolo verrà cancellato? Arriva una risposta

Tomb Raider è una delle serie più celebri della storia dei videogiochi, grazie anche alla protagonista Lara Croft, tanto che i fan attendono con ansia il nuovo capitolo.

L’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon) è stato infatti l'epilogo della cosiddetta trilogia reboot.

Crystal Dynamics ha però da tempo confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider realizzato con l'Unreal Engine 5.

Ora, dopo la notizia che Embracer Group ha annunciato una ristrutturazione che comporterà il licenziamento del personale e la cancellazione di alcuni giochi, sono in molti a temere che il nuovo Tomb Raider possa fare la stessa fine, sebbene così non sarà (via GamesRadar).

Il 13 giugno, l'amministratore delegato di Embracer, Lars Wingefors, ha scritto una lettera aperta per annunciare i licenziamenti e la cancellazione dei progetti negli studi di proprietà della compagnia. «Negli ultimi anni, Embracer ha investito in modo significativo sia in acquisizioni che in una strategia di crescita organica accelerata», ha scritto Wingefors.

«Abbiamo acquisito alcune delle principali proprietà intellettuali del mondo dell'intrattenimento e abbiamo investito in una delle più grandi pipeline di giochi del settore», ha sottolineato a proposito delle acquisizioni di massa effettuate da Embracer nell'ultimo anno, tra cui la licenza de Il Signore degli Anelli.

«Embracer attualmente impiega quasi 17.000 persone e anche se questo numero si ridurrà entro la fine dell'anno, è troppo presto per fare una previsione esatta al riguardo».

Poco dopo la pubblicazione della lettera di Wingefors, lo sviluppatore di Tomb Raider, Crystal Dynamics, si è mosso per rassicurare i fan su Twitter: sembra che lo studio non sia stato toccato dai licenziamenti e dalle cancellazioni della casa madre, e che i suoi sforzi per lo sviluppo di Perfect Dark e del nuovo gioco di Tomb Raider continuino.

Nell’attesa, una fan italiana dei primi e storici capitoli a 32-bit ha deciso di offrire una chicca gratuita rivolta a tutti i nostalgici incalliti.

Ma non è tutto: la serie TV dedicata a Lara Croft e prodotta da Amazon punta ad essere un progetto davvero importante, ispirato addirittura all’universo condiviso Marvel.