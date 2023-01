Tomb Raider come The Last of Us: arriva la serie TV Amazon

Tomb Raider, la saga con una delle protagoniste più iconiche della storia videoludica (ossia Lara Croft), sta per approdare anche sul piccolo schermo.

Dopo l’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon a prezzo davvero ridicolo), si è infatti iniziato a parlare di progetti, sia videoludici che non.

Infatti, Crystal Dynamics ha da tempo confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider in Unreal Engine 5.

Ora, secondo un nuovo report di The Hollywood Reporter, alcune fonti suggeriscono che Amazon sta sviluppando una serie televisiva basata sul franchise.

THR ha riportato che Phoebe Waller-Bridge scriverà la sceneggiatura e figurerà anche come produttrice esecutiva del progetto.

Sulla scia del successo della serie televisiva The Last of Us di HBO, Amazon avrebbe quindi arruolato Waller-Bridge come produttrice esecutiva e sceneggiatrice dell’adattamento televisivo di Tomb Raider.

Le fonti hanno anche inoltre riferito che il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi i fan potrebbero aspettare un po’ per avere ulteriori dettagli.

La Waller-Bridge non avrà in ogni caso un ruolo da protagonista nonostante sia legata al progetto come produttrice e sceneggiatrice. I dettagli sul cast sono al momento scarsi, ma le fonti hanno dichiarato che Ryan Andolina e Amanda Greenblatt produrranno la serie insieme alla Waller-Bridge.

Infine, secondo quanto riferito, la serie TV di Tomb Raider mira a competere con rivali targati Netflix e HBO, che hanno dalla loro successi come Arcane e, appunto, The Last of Us.

Ricordiamo che Tomb Raider avrebbe dovuto tornare anche come nuova serie animata per Netflix, sebbene a questo punto non è chiaro se il progetto andrà in porto oppure no.

In precedenza, nel dicembre 2022, Amazon aveva confermato che avrebbe creato una serie televisiva basata sul franchise di God of War di PlayStation, che secondo quanto riferito sarà fedele al materiale originale. In seguito, Amazon ha aumentato i suoi investimenti nel settore dei videogiochi, annunciando la pubblicazione del prossimo gioco di Crystal Dynamics.

Ricordiamo infine che Alicia Vikander, l’attrice premio Oscar che ha interpretato Lara Croft nel reboot cinematografico del 2018, non vestirà più i panni dell’archeologa più famosa del mondo.