The Witcher 3 è ora perfetto per chi ama la serie Netflix

CD Projekt è al lavoro su The Witcher 4, ma i fan non hanno ancora tolto gli occhi di dosso dal classico The Witcher 3: Wild Hunt.

Il terzo episodio della serie di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon) è un gioco che ormai non ha bisogno di presentazioni, tanto che i modder lo sanno bene.

Basti pensare alla mod del gameplay di The Witcher 3, chiamata Eternal Hunt, realmente sorprendente.

Senza contare che anche il modder "Halk Hogan" ha da poco condiviso un nuovo video per la sua straordinaria mod nota come HD Reworked Project NextGen Edition. A quanto pare, però, non è finita qui.

Come riportato da Wccftech, un modder ha rilasciato due mod di The Witcher 3 dedicate alle serie Netflix che aggiungono le fattezze di Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra.

Create dal modder "UburUbur", queste mod alterano le sembianze dei personaggi in questione con quelle del cast della serie Netflix.

Secondo il modder, la mod Cavill è basata sulla Ultimate Netflix Henry Cavill di "Bjorn18. I risultati sono davvero impressionanti e sono un must per i fan della serie originale che vogliono rivivere un grande classico come The Witcher 3: Wild Hunt con il cast principale dello show.

La mod dedicata a Henry Cavill può essere scaricata qui, mentre la mod Ciri e Yennefer può essere scaricata qui, ovviamente in forma gratuita. Come sempre, assicuratevi di seguire le istruzioni di installazione fornite.

Restando in tema, tempo fa un altro fan ha dato vita a una versione ultra moddata di The Witcher 3 Wild Hunt, la quale rasenta il fotorealismo: guarda ora il video.

Ma non è tutto: il primo The Witcher gode di un certo grado di status di classico, ma a quanto pare il remake rimuoverà e correggerà alcune parti invecchiate male.

Infine, le riprese della Stagione 4 non sembrano essere ancora iniziate, ma Netflix sarebbe già al lavoro anche sulla Stagione 5 di The Witcher.