The Witcher, la Stagione 5 è già in lavorazione

La pausa dopo la Stagione 4 di The Witcher potrebbe rivelarsi più breve del previsto: sembra infatti che Netflix stia iniziando ad accarezzare l'idea di produrre entrambe le season dello show televisivo l'una di seguito all'altra.

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, pare infatti che la produzione della Stagione 5 sia già iniziata: nello specifico, sembra che le sceneggiature siano già nelle prime fasi di scrittura.

È decisamente insolito che ciò accada prima ancora che inizino le riprese per la stagione precedente, ma dato che era già stato confermato il rinnovo per altre due season appare evidente che Netflix abbia già un'idea di fondo su come portare a termine le attuali storie di Geralt.

A causa dell'ormai noto addio di Henry Cavill, a partire dalla stagione 4 vedremo Liam Hemsworth interpretare i panni del celebre protagonista di romanzi e videogiochi (trovate The Witcher 3 su Amazon), il che significa che vedremo un Geralt diverso da quello che ricordavamo.

Dalle prime indiscrezioni, pare che la scena di apertura della Stagione 4 spiegherà proprio questo aspetto, sottolineando che il Geralt che vediamo sul piccolo schermo è il modo in cui viene descritto dal narratore di quelle specifiche storie.

Le riprese della quarta stagione dovrebbero terminare intorno al prossimo ottobre, mese che potrebbe corrispondere anche alla fine della stesura delle sceneggiature: tenendo a mente questo particolare aspetto, potrebbe essere tecnicamente possibile riuscire a girare entrambe le stagioni in contemporanea, prima di capire se ci sarà o meno spazio per una sesta season.

Ovviamente ciò non esclude una piccola pausa al termine delle riprese per cast e staff, ma appare evidente che Netflix vorrebbe cercare di ridurre il più possibile le interruzioni per uno dei suoi show più importanti, nonostante le polemiche arrivate per l'addio della sua stella più luminosa.

Una presenza carismatica, quella di Henry Cavill, non esattamente facile da rimpiazzare, ma la produzione ha cercato di compensare ingaggiando un nome di spessore come Laurence Fishburne. Tuttavia, averlo scelto per interpretare Regis non ha convinto del tutto i fan.