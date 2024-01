The Witcher 3 è ora più bello in tutto (grazie ai fan)

Sappiamo bene che CD Projekt RED ha in cantiere The Witcher 4 e non solo, ma i fan hanno deciso di dare nuova veste tecnica allo storico The Witcher 3 Wild Hunt.

Il terzo episodio della serie (che trovate su Amazon) è infatti un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

Mentre è stato reso noto che CDPR punta a far lavorare 400 sviluppatori sul prossimo The Witcher 4 entro la metà del 2024, i fan hanno rispolverato il terzo capitolo.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, il bravo "apokryphos" ha appena lanciato un'enorme mod del gameplay di The Witcher 3, chiamata Eternal Hunt.

Questa cambia completamente il modo di giocare al classico di CDPR, quindi vi consigliamo di provarla durante la vostra seconda o terza run.

Di cosa si tratta, quindi? Eternal Hunt è un enorme pacchetto di contenuti che include nuove animazioni, scene, nemici, oggetti, armature, armi, storia, effetti, pseudo-quest e molto altro.

La mod presenta inoltre un gran numero di complessi sistemi di supporto aggiuntivi. Ad esempio, è possibile aspettarsi la meditazione in tempo reale, l'occultamento automatico delle armi per i mantelli e gli oggetti tascabili indossabili.

I giocatori avranno anche un sistema di sangue/gore, indicatori HUD 3D, sistema meteorologico, alito di ghiaccio e altro ancora. Come detto, si tratta di un'enorme modifica del gameplay per il gioco di CDPR.

Di fatto, Eternal Hunt è il seguito di Advanced Combat System e ne porta con sé tutte le caratteristiche. Ma non solo: ci sono oltre 100 nuove armi che vi aspettano, ossia il martello di Imlerith, la spada di Eredin e il bastone di Caranthir.

Grazie a questa mod, ogni scuola di Witcher ha ora un proprio set di mosse fantastiche. Ciò significa che avrete attacchi, schivate e posizioni uniche.

È presente anche una funzione di annullamento delle animazioni, uno speciale sistema di rabbia e una vera e propria modalità furtiva, oltre a un complesso sistema di puntamento che consente al giocatore di passare da una modalità all'altra.

Potete scaricare questa mod da questo indirizzo, in forma gratuita. E sì, è compatibile con la versione Next-Gen del gioco.

