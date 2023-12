The Witcher 3 diventa fotorealistico, grazie ai fan

CD Projekt RED ha in cantiere The Witcher 4 e non solo, ma i fan non hanno dimenticato le avventure di Geralt di Rivia nello storico The Witcher 3 Wild Hunt.

Il terzo capitolo (che trovate su Amazon) è infatti un gioco entrato nell'immaginario collettivo.

Advertisement

Ora, senza senza contare che con molta probabilità The Witcher 4 sarà il gioco più grande di sempre di CD Projekt, i fan sembrano aver rispolverato il terzo episodio dal punto di vista grafico.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un fan ha dato vita a una versione ultra moddata di The Witcher 3, la quale rasenta il fotorealismo. Trovate un filmato del gioco poco sotto, nel consueto player dedicato.

Le mod usate per dare vita al tutto sono Photorealistic Reshade, Meadows - An Efflorescent Grass Mod, The Witcher 3 HD Reworked Project, BlitzFX e Debug Console Enabler v1.31, il tutto con 32GB RAM e su una Nvidia RTX 3090 KP.

Sembra che l'intero pacchetto per far girare questa versione ultra realistica di The Witcher 3 sia a pagamento su Patreon, quindi non vi suggeriremo di scaricarla.

Purtroppo dovremmo aspettare ancora un po' di mesi per vedere se gli sviluppatori di CD Projekt RED saranno così bravi da offrire questo comparto grafico nei loro prossimi progetti (cosa che ci auguriamo di cuore).

Vero anche che Doug Cockle ha chiarito il suo amore per The Witcher affermando di voler dare voce a Geralt per sempre, anche se Polaris si allontanerà dal personaggio.

Ma non solo: di recente, la voce di Geralt in The Witcher, ossia Doug Cockle, ha reso noto che vedrebbe benissimo Ciri come protagonista assoluta del prossimo videogioco.

Per concludete, scoprite come se la cava il buon vecchio Geralt nella recente versione current-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, nella nostra recensione dedicata.