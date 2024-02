The Witcher 3, la versione next-gen dei fan è sempre più bella

Mentre CD Projekt RED è al lavoro su The Witcher 4 e non solo, i fan hanno deciso di dare nuova luce al bellissimo The Witcher 3: Wild Hunt.

Il terzo episodio della serie (che trovate su Amazon) è infatti un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

Basti pensare all'enorme mod del gameplay di The Witcher 3, chiamata Eternal Hunt.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "Halk Hogan" ha condiviso un nuovo video per la sua straordinaria mod The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition.

Questo video - incentrato sul villaggio di Kaer Trolde - mostra alcune delle nuove texture che il modder includerà nella sua prossima versione.

Per chi non lo sapesse, The Witcher 3 HD Reworked Project migliora il gioco con texture di altissimo livello che hanno un aspetto fantastico e funzionano in modo fluido, senza bisogno di più VRAM.

Se giocate già con le impostazioni massime, potrete utilizzare questa mod piuttosto facilmente.

Il pacchetto include in ogni caso mappe accurate e di alta qualità, molte delle quali realizzate con modelli 3D a modo. Il progetto offre inoltre LOD migliorati per gli oggetti.

In breve, si tratta di un must per tutti coloro che giocano al gioco di ruolo d'azione di CD Projekt. Se volete, è possibile scaricare la prima versione da questo indirizzo.

Restando in tema, tempo addietro un altro fan ha dato vita a una versione ultra moddata di The Witcher 3 Wild Hunt, la quale rasenta il fotorealismo: guarda il video.

Ma non solo: il primo The Witcher gode di un certo grado di status di classico, ma il remake rimuoverà e correggerà alcune parti invecchiate decisamente male.

Infine, scoprite come se la cava il buon vecchio Geralt nella versione Next-Gen di The Witcher 3: Wild Hunt, nella nostra recensione.