The Last of Stagione 2 mostra Ellie e Dina, insieme

Le riprese della Stagione 2 di The Last of Us continuano, ma ora è il momento di dare una prima occhiata a Ellie e Dina nello show HBO.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Sappiamo che la seconda stagione dello show di The Last of Us ci porterà anche a Jackson, luogo iconico per ogni fan del videogame.

Ora, dopo le prime immagini della WLF apparse in rete, come riportato anche sui social sono apparse le primissime foto di Bella Ramsey e Isabela Merced sul set.

Nelle foto che trovate poco sopra vediamo finalmente Ramsey assieme alla Merced, rispettivamente nei panni della coraggiose Ellie e della sua compagna di viaggio Dina.

Tra i due personaggi scatterà un'alchimia particolare - non vi riveleremo altro per non incappare in eventuali spoiler, nel caso non abbiate giocato al capolavoro Naughty Dog - ragion per cui vedere le attrici insieme sottolinea come anche la serie tratterà sicuramente il rapporto tra le due.

Oltre a Pedro Pascal, Bella Ramsey e Isabela Merced, nella prossima stagione torneranno quasi sicuramente anche Gabriel Luna e Rutina Wesley, gli interpreti di Tommy e Maria, oltre a Kaitlyn Dever nei panni di Abby, altro personaggio chiave per l'intera vicenda.

Anche Mel, Nora, Manny e Owen sono stati del resto tutti scritturati per la Stagione 2 e a ciascuno di questi personaggi sarà dedicato un bel po' di spazio.

The Last of Us Stagione 2 non ha ancora una data di uscita al momento in cui scriviamo, ma si prevede che non uscirà almeno fino al prossimo anno: l'attrice di Dina ha anche anticipato con entusiasmo che nella nuova serie ci sarà una scena che diventerà virale sui social.