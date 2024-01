The Last of Us Stagione 2: Kaitlyn Dever interpreterà Abby, è ufficiale!

La Stagione 2 di The Last of Us, le cui riprese sono imminenti, continua a far parlare di sé, visto che è emerso il nome dell'attrice che interpreterà Abby.

la nuova serie si baserà sugli eventi narrati in Part II, divisi pare in più stagioni.

Già mesi fa era emerso che il ruolo di Abby fosse già stato deciso, come ha confermato lo stesso Mazin in un'intervista.

Ora, dopo che i fan hanno ipotizzato che il ruolo sarebbe stato affidato a Shannon Berry (The Wilds, Hunters), sembra proprio che a emergere sia stata invece Kaitlyn Dever.

Come confermato via comunicato stampa, la Abby della serie viene descritta coma un'abile soldatessa, la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa in discussione mentre cerca di vendicarsi di coloro che ha amato.

Craig Mazin e Neil Druckmann hanno dichiarato: «Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima: cerchiamo attori di livello mondiale che incarnino l'anima dei personaggi del materiale di partenza. Niente è più importante del talento, e siamo entusiasti di avere di avere un'interprete acclamata come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia».

Settimane fa si era parlato anche della possibilità che l'attrice Florence Pugh avesse ricevuto un'offerta per interpretare Abby nella seconda stagione di The Last of Us di HBO, ma a quanto pare le trattative non sarebbero andate a buon fine.

Ma non solo: in queste ore si sta parlando anche di un potenziale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però sembra essere stato accolto negativamente dai fan su Internet.

Infine, ricordiamo che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il mese prossimo, tanto che Bella Ramsey (Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.