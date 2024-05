La seconda stagione di The Last of Us mostra la WLF

Le foto del set della Stagione 2 di The Last of Us della HBO ci hanno mostrato che le riprese dei nuovi episodi sono in corso, sebbene ora è il momento di altre novità.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La seconda stagione dello show di The Last of Us ci porterà anche a Jackson, luogo in cui si sono di recente svolte le riprese.

Ora, come riportato anche da ComicBook, grazie ad alcune foto dal set diffuse online, siamo riusciti a dare un primo sguardo alle forze del Fronte di Liberazione di Washington, così come appariranno nella seconda stagione.

Più comunemente abbreviata come WLF, la fazione militante con sede nello stato di Washington è una delle nuove fazioni introdotte in The Last of Us Parte II.

La Stagione 2 viene girata in parte a Vancouver e l'utente di X/Twitter CaptCanuck66 ha condiviso alcune immagini della WLF che si mobilita con veicoli blindati e armi.

Un'altra immagine condivisa dallo stesso utente mostra più chiaramente il logo WLF sul braccio di un militante, abbastanza in linea con quanto visto nel gioco.

I membri mostrati in queste foto in particolare non sembrano corrispondere a nessuno dei personaggi più importanti di The Last of Us Parte II che facevano parte della WLF, anche se è ovviamente difficile dirlo con certezza solo da queste immagini.

Mel, Nora, Manny e Owen sono stati del resto tutti scritturati per la Stagione 2 e a ciascuno di questi personaggi sarà dedicato un bel po' di spazio.

The Last of Us Stagione 2 non ha ancora una data di uscita, ma si prevede che non uscirà almeno fino al 2025: l'attrice di Dina ha anticipato con entusiasmo che nella nuova serie ci sarà una scena che diventerà virale sui social.