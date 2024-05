The Last of Us Stagione 2 avrà una scena che «finirà dappertutto», secondo Dina

Dopo l'enorme successo ottenuto dalla prima season, c'è sicuramente moltissima attesa per la Stagione 2 di The Last of Us, che si baserà sugli eventi narrati nel secondo videogioco.

Tra i personaggi più importanti della seconda avventura di Ellie ci sarà dunque inevitabilmente Dina, interpretata dall'attrice Isabela Merced.

La star ha già ammesso di avere una forte chimica con Bella Ramsey: un fattore che sicuramente aiuterà a ricreare fedelmente il rapporto visto in The Last of Us Part II (trovate l'edizione Remastered su Amazon) tra Dina ed Ellie anche nello show televisivo prodotto da HBO.

In un'intervista rilasciata su Buzzfeed (via ComicBook), l'attrice ha ribadito che ci sarà un forte legame tra le due protagoniste nella serie TV, anticipando però un dettaglio molto interessante:

«C'è una scena in particolare che credo finirà dappertutto nei feed su Twitter».

Sfortunatamente, ma comprensibilmente, Isabela Merced non ha approfondito ulteriormente l'argomento, lasciandoci dunque speculare su quale potrebbe essere questa scena nello specifico.

Considerando che la serie TV non si è mai fatta problemi a deviare dal percorso prestabilito, pur restando rispettosa del materiale originale, è possibile che possa trattarsi addirittura di una scena originale pensata per l'occasione, se non ovviamente uno dei tanti momenti visti nel videogioco originale.

La Stagione 2 di The Last of Us sembra dunque essere particolarmente ambiziosa, e non potrebbe essere altrimenti visto il grande successo ottenuto dall'adattamento del primo capolavoro di Naughty Dog.

A questo punto restiamo in attesa di scoprire quale possa essere nello specifico la scena anticipata dall'attrice di Dina: vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori novità.

Nel frattempo, in attesa di saperne di più, possiamo già svelarvi un primo sguardo all'iconica Jackson.

Ma ricordiamo anche che nelle scorse settimane ha fatto il suo debutto la serie TV di Fallout, la cui popolarità è riuscita a superare perfino The Last of Us. Chissà che con la Stagione 2 Ellie non riesca ad avere la sua "rivincita".