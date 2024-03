The Last of Us Stagione 2, nuova infornata di casting per Manny, Mel, Nora e Owen

The Last of Us Stagione 2 continua il suo lavoro incessante di casting, e stavolta possiamo apprendere ben quattro nomi che andranno ad interpretare altrettanti personaggi: Manny, Mel, Nora e Owen.

La lavorazione è ormai iniziata da un po', mentre HBO sta cercando gli ultimi attori per poter dare vita completamente al cast della seconda stagione dello show tratto dal videogioco di Naughty Dog.

Advertisement

Giusto ieri vi abbiamo mostrato infatti le nuove foto dal set in cui verranno girare le scene della festa di Jackson, ovvero il segmento della storia che ci ha dato alcuni dei momenti più iconici di The Last of Us Part II.

Una storia che comprende tanti personaggi, come i videgiocatori sanno bene, e alcuni di questi ora hanno anche un nuovo volto. Come riporta Variety, infatti, HBO ha aggiunto al cast quattro nomi.

Danny Ramirez (“Top Gun: Maverick”, “The Falcon and the Winter Soldier”), Ariela Barer (“How to Blow Up a Pipeline”, “Runaways”), Tati Gabrielle (“You”, “Le terrificanti avventure di Sabrina” ) e Spencer Lord (“Riverdale”, “Family Law”) si sono tutti uniti alla seconda stagione della serie HBO.

Ramirez interpreterà Manny, descritto come “un soldato leale il cui sguardo solare smentisce il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando hanno più bisogno di lui”. Barer interpreterà Mel, che si dice sia “un giovane medico il cui impegno nel salvare vite umane è messo alla prova dalla realtà della guerra e del tribalismo”. Gabriele e Owen, invece, interpreteranno rispettivamente Nora e Owen.

Nel frattempo The Last of Us Stagione 2 continua ad avere un cast sempre più importante, con i recenti ingressi di Catherine O'Hara e una superstar misteriosa, tra i tanti.

Qualche giorno fa erano emerse anche altre foto dal set di The Last of Us Stagione 2, che mostravano una location altrettanto nota del videogioco di Naughty Dog.

E se nell'attesa volete recuperare la prima stagione, sappiate che potete trovarla facilmente anche su Amazon in un comodo cofanetto Blu-Ray al miglior prezzo.