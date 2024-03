The Elder Scrolls 6 è finalmente giocabile

The Elder Scrolls 6 è stato svelato per la prima volta nel 2018 e, ad anni di distanza, è finalmente in uno stato giocabile.

Prima di iniziare a cercare il gioco sui vari negozi (come Amazon dove trovate comunque gli altri episodi) vi dobbiamo avvertire: ci può giocare solamente Bethesda.

Sappiamo già che The Elder Scrolls 6 è entrato ovviamente da un po' nel pieno dello sviluppo, sebbene sia ancora una fase iniziale ovviamente, ma oggi sono arrivati degli aggiornamenti importanti.

Come riporta The Gamer, infatti, Bethesda ha confermato che il team di sviluppo sta già giocando ad una versione del prossimo gioco della saga fantasy.

L'azienda lo ha svelato mentre celebrava i 30 anni della serie, spiegando in un post tramite social media in che momento storico sta vivendo:

«Sono passati 30 anni dall'inizio di questo incredibile viaggio attraverso Tamriel con il lancio di The Elder Scrolls: Arena. [...] Anche adesso, tornare a Tamriel e giocare alle prime build ci riempie della stessa gioia, eccitazione e promessa di avventura.»

Certo non è l'aggiornamento che ci aspettavamo dopo sei anni dal teaser con il solo logo a schermo, ma non possiamo che accontentarci e sperare che Bethesda possa aggiornarci nuovamente in tempi brevi.

Un'attesa che ha portato i fan a sviluppare le teorie più disparate su The Elder Scrolls 6, arrivando anche a immaginare come potrebbe essere il titolo Bethesda in alcuni dei suoi aspetti.

In questi anni c'è stato anche un importante cambio di rotta perché, come sapete bene, Bethesda è ora parte di Microsoft e questo impone che The Elder Scrolls 6 possa non uscire in alcun modo su PS5.

Ma le cose sono cambiate perché le esclusive Xbox stanno arrivando su altre piattaforme, ma soprattutto Bethesda ha bisogno di investire ancora del tempo su Starfield, perché sembra proprio che sia stato completato definitivamente in fretta e furia.