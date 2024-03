Come sarà The Elder Scrolls 6? I fan hanno la loro idea

Annunciato ormai diversi anni fa, di The Elder Scrolls 6 sappiamo ancora pochissimo, men che meno la data di uscita.

Dopo Starfield, il prossimo titolo della serie di The Elder Scrolls è purtroppo ancora molto lontano.

Mentre molti credono che il prossimo gioco di ruolo fantasy di Bethesda possa arrivare anche su PS5, ovviamente mancano le conferme del caso.

Ora, come riportato anche da GamingBible, visto che il gioco è lontano anni, i fan stanno già cercando di immaginare come sarà The Elder Scrolls 6 e si aspettano alcuni cambiamenti - ma non troppi - rispetto a The Elder Scrolls V: Skyrim.

È stato detto che il gioco sarebbe diventato l'obiettivo principale dello sviluppatore dopo l'uscita di Starfield, che alla fine sarà messo in secondo piano dopo una serie di aggiornamenti post-lancio e l'imminente espansione DLC.

Sebbene i fan siano ancora un po' arrabbiati per la fretta con cui il gioco è stato annunciato la maggior parte di essi spera che il gioco sia finalmente all'orizzonte, anche se ci vorrà ancora qualche anno prima di poterci mettere le mani sopra.

Le speculazioni si sono scatenate sulle caratteristiche che il gioco potrebbe includere, stimolate dalle promesse di Todd Howard, il quale è sicuro che il gioco terrà vivo l'interesse dei giocatori per almeno un decennio.

Ora, un fan di nome "EvenAH27" ha lasciato intendere di non sapere cosa aspettarsi dal nuovo capitolo.

«Una nuova esperienza di The Elder Scrolls è insondabile. Non ho letteralmente idea di cosa aspettarmi [dal gioco], visti i 17 anni trascorsi tra Skyrim. Non ho idea di cosa sarà né di come sarà. Qualcun altro la pensa come me?»

La prima uscita di Skyrim risale al 2011 per Xbox 360, PlayStation 3 e PC, quindi di acqua sotto i ponti ne è passata.

Tuttavia, nonostante questo divario, la maggior parte dei fan è convinta che il gioco assomiglierà molto a Skyrim in termini di identità e gameplay.

Un fan ha affermato che tutti i giochi della serie hanno un evidente "DNA condiviso" e non crede che The Elder Scrolls 6 sarà diverso.

Un altro ha aggiunto che il gioco «assomiglierà molto» a Skyrim, ma «avrà anche la sua unicità».

Infine, un fan ha affermato che «Bethesda non sembra essersi evoluta molto tra Skyrim e Starfield» e si aspetta un'altra esperienza RPG sicura, ma divertente.

La data di uscita di The Elder Scrolls 6 è attualmente sconosciuta al momento della stesura di questo articolo, anche se il lancio avverrà su Xbox Series X/S, PC e forse PlayStation 5, anche se non è stato confermato.

Mesi fa Phil Spencer di Xbox ha continuato a dire che le piattaforme su cui il gioco uscirà erano tecnicamente da confermare, è molto probabile che il nuovo TES non uscirà su piattaforme PlayStation.

Restando in tema, un fan di The Elder Scrolls ha elaborato una potenziale mappa del sesto capitolo, più grande del 50% rispetto a quella di Skyrim.