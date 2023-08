The Elder Scrolls 6 è (finalmente) entrato in pieno sviluppo

I fan di Bethesda possono finalmente gioire, visto che The Elder Scrolls VI è ufficialmente uscito dalla pre-produzione ed è entrato in fase di sviluppo.

Mentre la maggior parte dei giocatori si sta preparando per la nuova IP dello studio, Starfield (che trovate su Amazon), molti guardano ai titoli futuri, soprattutto a The Elder Scrolls VI e a Fallout 5.

Sebbene il nuovo TES sia stato annunciato troppo presto, come reso noto anche da Todd Howard, la situazione parrebbe essersi sbloccata.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Peter Hines, responsabile del Publishing di Bethesda Softworks. ha recentemente parlato in un'intervista con Vandal del futuro di Bethesda e dei progetti all'orizzonte.

Hines ha dichiarato che «ci sono persone che stanno lavorando a The Elder Scrolls VI», ma la maggior parte del team è ancora al momento concentrata su Starfield.

Quando gli è stato chiesto se questo significa che The Elder Scrolls VI è ancora in fase di pre-produzione/concept planning, Hines ha risposto: «No. È in sviluppo, ma è in una fase iniziale».

Si tratta in ogni caso di una buona notizia per i fan di Bethesda, e anche se The Elder Scrolls VI probabilmente non uscirà presto, finalmente qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione.

La speranza è che la nuova avventura fantasy possa mostrarsi nuovamente già nei prossimi mesi, magari con un secondo filmato che ne mostri il gameplay in azione.

TES VI, dopo Starfield, dovrà in ogni caso fare sua la pesante eredità del leggendario The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora molto giocato a quasi dodici anni dalla sua release originale, avvenuta l'11 novembre 2011.

Intanto, le attenzioni ora sono puntate sull'imminente Starfield, investito del titolo di first-party di punta per il futuro della line-up di Xbox e di cui vi parleremo davvero molto presto nella nostra recensione.