The Elder Scrolls 6 potrebbe arrivare su PS5? Si riaccende la speranza

Sebbene in precedenza si pensasse che fosse un'esclusiva per Xbox e PC, ora sembra che The Elder Scrolls VI possa arrivare alla fine anche su PlayStation 5.

Dato che Bethesda Game Studios ha pubblicato Starfield solo sei mesi fa (disponibile anche su Game Pass, che trovate su Amazon), il prossimo titolo della serie di The Elder Scrolls è ancora lontano.

Secondo nuovi report delle ultime ore, Xbox avrebbe cambiato strategia: anche esclusive come Starfield e Indiana Jones sarebbero in arrivo su PS5.

Ciò ha portato molti a credere che anche il prossimo gioco di ruolo fantasy di Bethesda possa arrivare su PS5 (via ComicBook).

Supponendo che Xbox inizi a portare molte delle sue future esclusive su PS5, non c'è motivo di credere che l'azienda interrompa questa pratica prima dell'uscita di The Elder Scrolls VI.

In effetti, per quando il prossimo capitolo di TES vedrà la luce, Xbox potrebbe trovarsi ad essere un editore di terze parti.

Vale la pena sottolineare che non c'è alcuna garanzia che The Elder Scrolls VI arriverà mai sulle piattaforme PlayStation e che tutto ciò è solo una speculazione.

Al momento in cui scriviamo, Microsoft stessa non ha ancora confermato in via ufficiale che porterà una di queste esclusive su PlayStation. Tuttavia, se questo dovesse accadere, il futuro di Xbox sarebbe molto diverso.

Fortunatamente per i giocatori di PlayStation, questi cambiamenti di strategia potrebbero portare The Elder Scrolls VI su PS5.

Mesi fa Phil Spencer di Xbox ha continuato a dire che le piattaforme su cui il gioco uscirà erano tecnicamente da confermare, sebbene - esattamente come Starfield - era molto probabile che anche il nuovo TES non sarebbe uscito su piattaforme PlayStation.

Restando in tema, un fan di The Elder Scrolls ha elaborato una potenziale mappa del sesto capitolo, il quale pare essere più grande del 50% rispetto a quella di Skyrim.