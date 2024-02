Xbox potrebbe aver già confermato l'arrivo di nuove esclusive su PS5

La community Xbox è attualmente in grande stato d'agitazione dopo i recenti rumor che hanno circondato la piattaforma: Microsoft potrebbe aver deciso di cambiare strategia, decidendo di portare le sue esclusive anche su PS5.

Una situazione che ha causato non poche polemiche tra i fan, in alcuni casi letteralmente infuriati, al punto da spingere Phil Spencer ad anticipare che svelerà tutta la verità solo durante la prossima settimana.

Questi sono dunque giorni in cui i fan stanno cercando di ingannare l'attesa scoprendo ogni nuovo dettaglio sul futuro delle console Xbox (che trovate su Amazon), ma un dipendente di Microsoft potrebbe avere già confermato a sorpresa la veridicità delle voci di corridoio.

L'utente Timur222 su X (via Push Square) ha infatti notato un curioso aggiornamento sul profilo LinkedIn di Cary Chen, director of game content in Asia per Microsoft: nella descrizione delle sue mansioni specificava che si occupava della supervisione di giochi Xbox, Activision Blizzard, Zenimax e Bethesda «su PC, Xbox, PlayStation, Switch e Mobile».

Pochi istanti dopo la segnalazione, il director of game content ha però aggiornato nuovamente la descrizione, rimuovendo ogni traccia delle piattaforme e console.

Una rimozione decisamente curiosa, dato che in altre circostanze nessuno avrebbe avuto modo di "pensare male": Microsoft aveva già promesso che molti giochi Activision Blizzard come Call of Duty sarebbero usciti regolarmente su PlayStation e Switch, compresi ovviamente tra le sue mansioni.

Questo improvviso dietrofront potrebbe dunque essere stata una conferma inaspettata dell'imminente arrivo di altre esclusive Xbox Game Studios sviluppate appositamente per PS5, proprio come suggerivano le sempre più insistenti voci di corridoio.

Vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme ufficiali, che scopriremo solo nella prossima settimana: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

