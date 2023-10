Switch 2 ecco il presunto nome in codice, prezzo e mese di lancio

Nintendo Switch 2 non è stata ancora rivelata ufficialmente, anche se la sua esistenza parrebbe essere pressoché certa.

Il successore della console ibrida, che trovate in versione OLED , sarà quasi certamente annunciata al mondo molto presto.

Advertisement

Difatti, già alla Gamescom 2023 qualcuno avrebbe avuto il piacere di vedere Switch 2 in azione con tanto di demo di Zelda.

Ora, dopo che è stato rivelato che la cosiddetta Switch 2 dovrebbe avere una potenza paragonabile a quella di PS4 ed Xbox One, è emerso ora il presunto nome in codice e il mese di lancio.

Come riportato anche su ResetEra, Switch 2 sarebbe al momento nota come "NG" e dovrebbe vedere la luce a settembre 2024.

Ma non solo: sarebbero previsti due modelli, uno al prezzo di 449 dollari e uno a 400 dollari.

Le informazioni provengono dalla stessa persona che nei mesi scorsi ha fornito al noto insider The Snitch dettagli e screen di Rise of the Ronin, che ha poi pubblicato sul suo canale Discord.

Inoltre, è stato lui a informare lo stesso leaker dello sviluppo di un DLC di God of War: Ragnarok, ancora latitante.

Del resto, un recente rapporto ha fissato l'arrivo di Switch 2 per la seconda parte del prossimo anno, con kit di sviluppo ora nelle mani di alcuni partner e sviluppatori, quindi una finestra di lancio a settembre avrebbe senso. Ovviamente non è nulla di certo, quindi aspettiamo che Nintendo si pronunci finalmente in merito prima di fare i salti di gioia e iniziare a mettere i soldi da parte per la nuova console.

Vero anche che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si è invece già espressa chiaramente in merito.

Parlando invece di giochi, forse è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.