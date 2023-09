Nintendo Switch 2 sarebbe già nelle mani di qualcuno

Si continua a parlare di Nintendo Switch 2 e, di solito, quando arrivano così tante informazioni in poco tempo c'è sempre almeno un fondo di verità. Tuttavia bisogna continuare a specificare che si tratta di rumor e, stavolta, pare che i dev kit della nuova console siano già nelle mani di qualcuno.

Il successore della console ibrida di Nintendo, che trovate in versione OLED su Amazon, sembra sempre più alle porte ad ogni settimana in cui se ne parla.

Secondo alcune fonti, Nintendo Switch 2 sarebbe arrivata alla recente Gamescom di Colonia per essere mostrata a porte chiuse. Informazione che è stata rilanciata anche di recente da una fonte autorevole, per altro.

Questa storia sembra essersi evoluta ulteriormente perché, in queste ore, un insider ha rivelato che i dev kit potrebbero essere già nelle mani di alcuni sviluppatori.

I dev kit, per chi non lo sapesse, sono le versioni preliminari delle nuove console che vengono inviate con largo anticipo ai team di sviluppo per cominciare a lavorarci sopra e prenderci confidenza, per così dire.

Ogni console procede con questo iter ad ogni generazione e, se davvero Nintendo Switch 2 uscirà il prossimo anno, l'idea che il dev kit possa essere già in mano agli sviluppatori ha molto senso.

Secondo IAmaHeroToo, noto insider che di recente sta lanciando molte informazioni veritiere, il kit di sviluppo di Switch 2 è già da un po' di tempo in mano agli sviluppatori (come racconta su Reddit).

Inoltre, secondo l'insider, Nintendo Switch 2 sarebbe retrocompatibile pur avendo un nuovo tipo di cartuccia e, a sorpresa, delle funzionalità relative ad una fotocamera.

Come sempre non ci resta che attendere le prime informazioni ufficiali ma, come anticipato in apertura, a questo punto inizia a delinearsi un certo scenario per quanto riguarda il futuro di Nintendo nel mondo dei videogiochi, già raccontato in più occasioni in passato.

