Switch 2 e Zelda sarebbero stati mostrati a qualcuno

Nuovi rumor confermano l'esistenza di Nintendo Switch 2, con tanto di demo mostrate a porte chiuse in occasione della Gamescom 2023 di Colonia.

Il successore della console ibrida, che trovate in versione OLED su Amazon, sembra sempre più vicina, settimana dopo settimana.

Advertisement

Secondo alcune fonti, Nintendo Switch 2 sarebbe arrivata alla recente Gamescom di Colonia per essere mostrata a porte chiuse.

Informazione che è stata rilanciata anche nelle settimane successive da una fonte autorevole, cosa questa che ha fatto drizzare le antenne a molti.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, Switch 2 sarebbe stata in effetti mostrata a Colonia, con demo giocabile di The Legend of Zelda Breath of the Wild ottimizzato per la nuova console.

Da quello che è trapelato, non sarebbe nei piani della Grande N una riedizione della prima avventura di Link su Switch, e che il tutto sia stato mostrato solo ed esclusivamente per mettere in luce le potenzialità della nuova console.

Nintendo non ha ancora discusso pubblicamente i piani per il successore di Switch, anche se il lancio del nuovo hardware è genericamente previsto per il 2024.

Ovviamente, non possiamo che ricordarvi che tutte queste ghiotte informazioni non sono state commentate ufficialmente da Nintendo e che, di conseguenza, vanno prese con le consuete pinze.

Vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori novità in merito, ci auguriamo già nelle prossime settimane e quindi entro la fine dell'anno in corso.

Un recente rapporto ha fissato l'arrivo di Switch 2 per la seconda parte del prossimo anno, con kit di sviluppo ora nelle mani di alcuni partner e sviluppatori.

Per quanto riguarda la vociferata assenza della retrocompatibilità della nuova console, la casa di Kyoto si era già espressa chiaramente in merito.

Sempre la Grande N aveva perfino confermato il ritorno degli Account Nintendo proprio per importare facilmente i dati.