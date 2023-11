SUPER OFFERTA sullo smartphone pieghevole Motorola RAZR 40 Ultra! (-24%)

Per gli appassionati di tecnologia alla ricerca di uno smartphone pieghevole di alta qualità, la promozione Amazon sul Motorola RAZR 40 Ultra è un'opportunità da non perdere. Questo dispositivo offre resistenza, versatilità e un design accattivante, e ora è disponibile con uno sconto del 31%. Con un display flessibile 6.9" pOLED 165Hz e un display esterno full screen 3.6" pOLED, il Motorola RAZR 40 Ultra è un vero capolavoro tecnologico e estetico. Originariamente venduto a 1.199€, è ora offerto a soli 829,99€ per il Black Friday 2023, ma attenzione: le scorte sono molto limitate!

Motorola RAZR 40 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete affascinati dagli smartphone pieghevoli, il Motorola RAZR 40 Ultra è una scelta eccellente, soprattutto per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e 8 GB di RAM, gestisce senza problemi ogni tipo di attività. La sua scheda tecnica include 256 GB di memoria interna, un display flessibile FHD+ pOLED da 6.9", un display esterno full screen da 3.6", e una batteria da 3500 mAh con ricarica rapida a 33W. Il comparto fotografico è altrettanto impressionante, con una doppia fotocamera da 12+13 MP e una fotocamera frontale da 32 MP, garantendo scatti di alta qualità in ogni condizione di luce.

Motorola RAZR 40 Ultra è uno smartphone eccezionale sia per le prestazioni che per il prezzo attuale. Un'occasione da cogliere rapidamente, considerando le scorte limitate disponibili su Amazon e la possibilità che l'offerta termini presto!

